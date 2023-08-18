"Коммерсантъ" сообщил о планах Pernod Ricard закрыть представительство в России

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's и Ararat, готовится к закрытию представительства в России. Бывший с 2019 года гендиректором АО "П.Р.Русь" Лоран Пийе перешел в другой регион, курировать прекращение бизнеса будет Игнатий Аракелян, руководивший входящим в Pernod Ricard Ереванским коньячным заводом (ЕКЗ), сообщает газета "Коммерсантъ".

В Pernod Ricard сообщили изданию, что прежний руководитель российского офиса перешел на новую должность в другом регионе. Аракелян уточнил, что в "П.Р.Русь" идут необходимые процедуры для остановки операционной деятельности и иных планов у компании нет.

По словам источника "Коммерсанта" на рынке, "П.Р.Русь" уже покинула почти вся команда, оставшиеся сотрудники могут уйти до конца августа.

В 2020-2021 годах, по имеющимся у газеты данным участников рынка, компания импортировала в РФ примерно по 14 млн литров крепкого спиртного без учета Ararat. В 2022 году после начала военных действий на Украине и ужесточения западных санкций сократила ввоз до 6,95 млн литров. В мае 2023 года концерн объявил о прекращении поставок всех международных брендов в РФ. За январь-апрель, по имеющимся у издания данным, компания ввезла 4,6 млн литров алкоголя.

Выпускаемый на ЕКЗ коньяк Ararat продолжает поставляться в Россию, заявил представитель Pernod Ricard. В 2021 году дистрибутором этой марки в части каналов, включая региональные и локальные сети, оптовых, корпоративных и частных покупателей, стала Luding Group. На сегодня контракт о дистрибуции действителен, и сотрудничество по бренду проходит в штатном режиме, сообщил "Коммерсанту" исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян.

Источник в крупной алкогольной компании отмечает, что 70-90% коньяка Ararat потребляется в России, и других рынков для напитка с такими объемами потребления нет. Собеседник издания слышал, что Pernod Ricard может отдать всю дистрибуцию марки Luding Group вплоть до продажи ЕКЗ, но пока договоренностей не достигнуто. О возможной продаже производства Ararat знает и другой источник на рынке. По его словам, интересантом выступает Luding Group, но продавец оценивает актив слишком дорого.

В Pernod Ricard какие-либо разговоры о продаже Ararat отрицают.

Согласно отчетности АО "П.Р.Русь", в 2022 году выручка компании снизилась до 19,2 млрд рублей с 27,5 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 2 млрд с 2.2 млрд рублей соответственно.