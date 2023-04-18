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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ

Производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ
Фото: Gerald Matzka/picture alliance/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Шведская компания Absolut Company (входит во французский концерн Pernod Ricard) прекращает экспорт своей продукции в Россию, говорится в заявлении компании.

На прошлой неделе шведские СМИ писали, что компания частично возобновит поставки своей продукции на российский рынок.

Это вызвало реакцию общества в Швеции, констатирует производитель алкоголя. "Признавая обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике. Поэтому Absolut приняла решение прекратить экспорт своего бренда в России", - говорится в сообщении.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "дочки" Pernod Ricard - АО "П.Р.Русь" - в 2020 году (более поздних данных нет) составила 20,64 млрд рублей, чистая прибыль - 1,3 млрд рублей.

Absolut Company производит различный алкоголь, водку Absolut, ром Malibu, ликер Kahlua и др.

Ранее о приостановке поставок или уходе с российского рынка объявляли также Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys), Brown Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia), LVMH (Hennessy, Moеt & Chandon, Bacardi).

Швеция Absolut Company Pernod Ricard
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