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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Акции банка "Санкт-Петербург" выросли на 2,6-5,4% на новостях о дивидендах

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" выросли в начале торгов на Московской бирже в пятницу на 5,4% (до 310 рублей за штуку), а привилегированные бумаги подорожали на 2,6% (до 81,95 рубля за штуку) на новостях о дивидендах за I полугодие 2023 года.

Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию, говорится в сообщении банка.

банк Санкт-Петербург
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