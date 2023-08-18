Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным повышением котировок большинства blue chips в рамках коррекции после падения в предыдущие дни, росту рублевых цен способствует стабилизация курса рубля после его укрепления в течение четырех дней подряд; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3071,55 пункта (+0,41%), индекс РТС - 1033,15 пункта (+0,41%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,6%.

Доллар США к этому моменту снизился всего на 7 копеек к закрытию четверга, составив 93,7 руб./$1.

Подорожали обыкновенные акции ВТБ (+3,6%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "РусГидро" (+0,8%), "Русала" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%, "префы" прибавили в цене 0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), расписки TCS Group (+1,1%) и OZON (+0,8%).

Обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" выросли в начале торгов на 5,4% (до 310 рублей за штуку), а привилегированные бумаги подорожали на 2,6% (до 81,95 рубля за штуку) на новостях о дивидендах. Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию.

Подешевели акции "МТС" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%) и "Норникеля" (-0,1%).

Наблюдательный совет ВТБ на заседании 5 сентября рассмотрит ряд важных кадровых вопросов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госбанка. В четверг издание Frank Media со ссылкой на источники сообщило, что бывший руководитель розничного бизнеса ВТБ 24 и Почта банка Георгий Горшков может возглавить розничное направление ВТБ. Он сменит зампреда правления Анатолия Печатникова, который руководил этим бизнесом с 2018 года, когда произошло объединение ВТБ и ВТБ 24. "Состав правления ВТБ утверждается наблюдательным советом банка. Его очередное заседание запланировано на 5 сентября, в повестке - в том числе ряд важных кадровых вопросов. До решения набсовета комментарии преждевременны", - заявили в ВТБ, комментируя возможные изменения в правлении.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в начале торгов пятницы способствует как стабилизация курса рубля после четырех дней укрепления, так и рост мировых цен на нефть. Вместе с тем наблюдаемая нестабильность мировых фондовых рынков сдерживает повышение российских акций.

Цены на нефть плавно подрастают на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $84,2 за баррель, что на 0,1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,8%, до $84,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,24%, до $80,58 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,3%, до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики. Новостной поток этой недели был менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста.

Американский рынок акций завершил торги 17 августа снижением на фоне скачка доходностей US Treasuries. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько ослабли после публикации в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол показал, что многие руководители американского ЦБ продолжали "наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили сохранение устойчивости рынка труда США, показав, что у Федрезерва остается пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 248 тыс.

На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries подскочила в четверг до 4,329% годовых - максимума с 2007 года. Процентная ставка 30-летних американских госбумаг поднималась до 4,426% годовых - самого высокого значения с 2011 года. Повышение долгосрочных процентных ставок увеличивает стоимость заимствований для домовладельцев, государства и компаний, что может сказаться на корпоративных прибылях и темпах экономического роста.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5%) на сентябрьском заседании оценивается рынком в 87%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов в ноябре оценивается трейдерами в 37%, по данным CME FedWatch.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в пятницу вслед за снижением Уолл-стрит на фоне скачка доходностей US Treasuries. Негативом для азиатских рынков также стала информация о том, что китайский застройщик China Evergrande Group подал заявление о банкротстве в Нью-Йорке. Это усилило опасения инвесторов в отношении рынка недвижимости КНР и последствий проблем девелоперов для китайской экономики в целом. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился в ходе торгов на 0,43%, гонконгский Hang Seng теряет 1,64%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов снизился на 0,55%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%.

Вероятно снижение активности инвесторов на российском рынке акций на торгах в пятницу при стабильном фоне, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

"Российский рынок акций постепенно "переварил" фактор высокой ключевой ставки и адаптировался к волне укрепления рубля. Индекс МосБиржи в четверг вырос. Долларовый РТС растет уже четвертую сессию подряд. Однако это движение пока просто укладывается в рамки устоявшегося боковика. Никакого выраженного тренда нет. Обороты в акциях нормализовались и вернулись к средним значениям последних недель. В пятницу активность инвесторов может еще снизиться при стабильном фоне, - полагает аналитик. - По индексу МосБиржи сформировалась очень четкая техническая картина, позволяющая выделить ключевые рубежи поддержки, которые будут отделять рынок от более сильной коррекции. Отметки 3015-3025 пунктов теперь являются важной реперной точкой. Это нижний предел фигуры "двойная вершина", слом которой приведет к ускорению распродаж и перестановке целей снижения к 2880 пунктам или чуть ниже".

"Но результаты торговой сессии четверга внушают оптимизм, так как российские акции сумели противостоять снижению пары USD/RUB, с которой в последние недели наблюдалась очень высокая корреляция. Причем неплохо выглядели даже экспортеры, - отмечает Карпунин. - Подобная устойчивость в целом справедлива, так как, на наш взгляд, в стоимость акций многих сырьевиков еще даже не заложен сценарий сохранения курса на уровне 90 руб. за доллар. То есть потенциал для роста на длинной дистанции при прочих равных сохраняется. А вот что касается краткосрочной картины, то здесь как раз следим за указанными выше уровнями по индексу МосБиржи".