Акции ритейлера одежды Farfetch рухнули на 35,3% на неожиданном снижении выручки

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Британо-португальский ритейлер люксовой одежды Farfetch завершил второй квартал с убытком и неожиданно снизил выручку.

Акции Farfetch на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу рухнули в цене на 35,3%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в апреле-июне составила $572,1 млн по сравнению с $579,3 млн за аналогичный период годом ранее.

Убыток компании после уплаты налогов составил $281,3 млн против прибыли в размере $67,7 млн годом ранее. Разводненный убыток в расчете на акцию (diluted EPS) вырос до 68 центов с 50 центов, скорректированный - остался на уровне 21 цента.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток без учета разовых факторов в размере 28 центов на акцию при выручке в $650 млн.

Общий объем оборота товаров (GMV) компании вырос до $1,032 млрд c $1,02 млрд. GMV цифровой платформы повысился до $944,3 млн с $883,1 млн.

Количество активных покупателей увеличилось на 7% в годовом выражении, до рекордных 4,1 млн.

При этом фирма понизила годовой прогноз GMV до $4,4 млрд с $4,9 млрд. В 2022 году показатель составил $4,1 млрд.

Farfetch была основана в 2007 году португальским предпринимателем Жозе Невешем. Маркетплейс Farfetch сотрудничает более чем с 1,4 тыс. мировых брендов, бутиков и универмагов, его клиентская база охватывает свыше 190 стран и территорий.