SpaceX сократила чистый убыток почти вдвое в 2022 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Американская SpaceX, производитель космических кораблей, ракет и спутников, по итогам минувшего года сократила чистый убыток в 1,7 раза, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Чистый убыток в 2022 году составил $559 млн против $968 млн годом ранее, при этом выручка за указанный период увеличилась вдвое, до $4,6 млрд.

Совокупные расходы компании поднялись до $5,2 млрд с $3,3 млрд. Расходы на выплату зарплат сотрудникам, приобретение материалов и возмещение износа космических аппаратов достигли отметки в $3,1 млрд по сравнению с $1,6 млрд в 2021 году. Затраты на исследования и разработки увеличились на 11% - до $1,3 млрд.

В течение 2021 и 2022 годов компания потратила в общей сложности $5,4 млрд на закупку основных средств, указывается в документах.

За те же два года SpaceX списала стоимость принадлежавших ей биткойнов на $373 млн и продала криптовалюту.

В прошлом году компания привлекла капитал в размере около $2 млрд, в то время как в позапрошлом этот показатель находился на уровне $1,5 млрд.

В 2023 году выручка за первые три месяца достигла отметки в $1,5 млрд.

Резкий рост выручки в текущем году позволил SpaceX получить $55 млн прибыли в первом квартале. На протяжении двух лет до этого компания фиксировала значительные, но постепенно сокращавшиеся убытки.

Позитивным результатам первого квартала, вероятно, способствовало повышение цен на запуск ракет-носителей Falcon в условиях, когда конкуренты пока не смогли осуществить пуски собственных новых космических аппаратов из-за различных задержек, отмечает WSJ.

SpaceX является частной компанией и не публикует финансовую отчетность, в связи с чем детальные сведения о ее показателях удается получить относительно редко. Последний раз содержание подобного рода внутренних документов становилось известным общественности более шести лет назад.