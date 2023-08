SpaceX перенесла из-за непогоды запуск ракеты с новой группой спутников Starlink

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, из-за неблагоприятных погодных условий перенесен на вторник, 22 августа, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в понедельник в 23:04 по Тихоокеанскому времени США (во вторник в 09:04 по Москве).

Это 102-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 33-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти пять тысяч таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Более 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 15-й раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.