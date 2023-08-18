В агентстве АКРА сменится гендиректор

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров АКРА решил прекратить полномочия гендиректора Михаила Сухова с 30 августа по его инициативе, сообщило агентство.

Сухова сменит член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти "Московской биржи" Владимир Гусаков.

Сухов перейдет на должность советника совета директоров АКРА.

С момента создания АКРА в 2015 году и до января 2019 года его возглавляла Екатерина Трофимова, ранее работавшая в S&P и Газпромбанке. После ее ухода временно исполняющим обязанности гендиректора агентства стал управляющий директор группы структурированного финансирования Игорь Зелезецкий. В ноябре 2019 года его сменил Максим Богдашкин, занимавший до этого руководящие позиции в консалтинговых компаниях Boston Consulting Group и Oliver Wyman. Сухов возглавил АКРА в апреле 2020 года.

АКРА стало первым российским агентством, которое аккредитовал ЦБ. Сейчас в реестр регулятора также входят "Эксперт РА", НРА и НКР.