Orlen зарезервировала всю мощность строящегося в Гданьске плавучего СПГ-терминала

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Польская Orlen подписала с Gaz-System 15-летнее соглашение о резервировании всей мощности терминала сжиженного природного газа, строящегося в Гданьском заливе, сообщает сайт компании.

Плавучая регазификационная установка (FSRU) сможет пропускать и хранить до 6,1 млрд кубометров газа в год. Orlen рассчитывает ежегодно принимать на новом объекте до 58 партий СПГ. Пуск установки запланирован на 1 января 2028 года.

"Вместе с уже действующим терминалом им. Качиньского в Свиноуйсьце это позволит нам принимать весь СПГ, поставляемый в рамках подписанных долгосрочных контрактов. Сейчас это почти 14 млрд кубометров газа. Это количество товара, дополненное поставками из Норвегии и нашим собственным производством, позволит нам не только полностью удовлетворить потребности польских потребителей, но и предложить газ соседним рынкам. Таким образом, Orlen станет гарантом топливно-энергетической безопасности не только для Польши, но и для других стран региона", - прокомментировал глава концерна Даниэль Обайтек.

Orlen импортирует СПГ через терминал в Свиноуйсьце с 2016 года. На сегодняшний день туда поступила 241 партия СПГ общим объемом около 19,06 млн тонн. Большинство поставок прибыло из Катара (123) и США (98), отдельные партии СПГ получены из Норвегии (13), Нигерии (3), Тринидада и Тобаго (3) и Египта (1).

С мая 2022 года ORLEN также использует Клайпедский терминал в Литве, где к настоящему времени было отгружено около 655 тысяч тонн СПГ.

В 2022 году поставки СПГ в Польшу составили 43% от всего импорта газа - 6,04 млрд тонн.