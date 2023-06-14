Klaipеdos nafta планирует до 2030 года вложить в развитие 300 млн евро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Долгосрочная стратегия литовского оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефти Klaipedos nafta на 2023-2050 годы предусматривает, что к 2030 году инвестиции компании в развитие составят 300 млн евро, говорится в сообщении организации.

Более 45% этих инвестиций будут использованы для создания новых типов инфраструктуры и компетенций по загрузке и хранению энергии, что повысит устойчивость деятельности и сократит выбросы, отмечает Klaipedos Nafta.

Компания будет стремиться выплачивать не менее 5 млн евро дивидендов с 2026 года, планируется, что их доходность составит около 5%. Прогнозируется, что в 2031-2050 годах будет выплачено не менее 240 млн евро дивидендов.

К 2030 году Klaipedos nafta предполагает рост доходов на 50% и намерена заложить основы деятельности, связанной с новыми видами устойчивой энергетики.

Планируется также, что средняя выручка группы компаний Klaipedos nafta в 2041-2050 годах составит 172 млн евро, а в 2050 году по сравнению с показателем 2022 года она вырастет в 2,2 раза.

Ожидается, что средний показатель EBITDA группы в 2041-2050 годах составит 85 млн евро, в 2050 году он будет в 2,7 раза выше, чем в 2022 году. Предполагается, что маржа EBITDA возрастет с 45% до 55% к 2050 году.

Кроме того, к 2030 году планируется развить как минимум три бизнес-возможности, которые помогут компании выйти на рынок погрузки и хранения водородных носителей, создав бизнес по хранению и загрузке CO2 и пилотный проект, связанный с аккумуляторными батареями.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta по итогам 2021 года ушла в убыток (64 млн евро) из-за потери белорусских грузов, тогда как в 2020 году чистая прибыль компании была равна 10,4 млн евро. В 2022 году компании удалось сократить чистый убыток до 5,5 млн евро, выручка выросла на 25,9% – до 77,8 млн евро. Улучшение финпоказателей произошло за счет резкого роста спроса на услуги СПГ-терминала.

Литовскому государству принадлежат 72,47% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe – более 10%.