Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:42

Klaipеdos nafta планирует до 2030 года вложить в развитие 300 млн евро

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Долгосрочная стратегия литовского оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефти Klaipedos nafta на 2023-2050 годы предусматривает, что к 2030 году инвестиции компании в развитие составят 300 млн евро, говорится в сообщении организации.

Более 45% этих инвестиций будут использованы для создания новых типов инфраструктуры и компетенций по загрузке и хранению энергии, что повысит устойчивость деятельности и сократит выбросы, отмечает Klaipedos Nafta.

Компания будет стремиться выплачивать не менее 5 млн евро дивидендов с 2026 года, планируется, что их доходность составит около 5%. Прогнозируется, что в 2031-2050 годах будет выплачено не менее 240 млн евро дивидендов.

К 2030 году Klaipedos nafta предполагает рост доходов на 50% и намерена заложить основы деятельности, связанной с новыми видами устойчивой энергетики.

Планируется также, что средняя выручка группы компаний Klaipedos nafta в 2041-2050 годах составит 172 млн евро, а в 2050 году по сравнению с показателем 2022 года она вырастет в 2,2 раза.

Ожидается, что средний показатель EBITDA группы в 2041-2050 годах составит 85 млн евро, в 2050 году он будет в 2,7 раза выше, чем в 2022 году. Предполагается, что маржа EBITDA возрастет с 45% до 55% к 2050 году.

Кроме того, к 2030 году планируется развить как минимум три бизнес-возможности, которые помогут компании выйти на рынок погрузки и хранения водородных носителей, создав бизнес по хранению и загрузке CO2 и пилотный проект, связанный с аккумуляторными батареями.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta по итогам 2021 года ушла в убыток (64 млн евро) из-за потери белорусских грузов, тогда как в 2020 году чистая прибыль компании была равна 10,4 млн евро. В 2022 году компании удалось сократить чистый убыток до 5,5 млн евро, выручка выросла на 25,9% – до 77,8 млн евро. Улучшение финпоказателей произошло за счет резкого роста спроса на услуги СПГ-терминала.

Литовскому государству принадлежат 72,47% акций Klaipedos nafta, концерну Achemos grupe – более 10%.

Литва Klaipedos nafta СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву для обсуждения проблем безопасности

Что произошло за день: вторник, 13 июня

Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС

Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве отказал УПЦ в праве пользоваться двумя храмами Киево-Печерской лавры
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });