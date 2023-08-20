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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках газа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось в воскресенье в соцсетях.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в воскресенье в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По сообщению венгерского агентства MTI, речь шла не только об энергетике, но и расширении сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, водного хозяйства, а также в области образования и культуры.

Глава Туркменистана в воскресенье прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана для участия в мероприятиях главного государственного праздника Венгрии - Дня святого Иштвана.

Бердымухамедов также будет в числе почетных гостей чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в венгерской столице.

газ Туркменистан Сердар Бердымухамедов Венгрия Петер Сийярто
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