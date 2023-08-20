Глава МИД Венгрии заявил о готовности Сербии поставлять больше газа РФ в страну

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сербская сторона будет готова нарастить поставки российского газа в Венгрию, если Украина решит прекратить транзит этого энергоресурса из РФ, заявил в воскресенье глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"В последние дни мы слышим, что Украина не хотела бы продлевать соглашение с Россией по транзиту газа. Сегодня президент Сербии ясно сообщил, что если Венгрии потребуется увеличить поставки газа через Сербию, то Белград, сможет выполнить подобный запрос", - приводят его слова западные СМИ.

Сийярто сообщил, что премьер Венгрии Виктор Орбан провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить данный вопрос. Кроме того, венгерский премьер встретился в Будапеште и с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым: в ходе этих переговоров Орбан выразил заинтересованность в том, чтобы через Венгрию осуществлялся транзит туркменского газа.

Лидеры ряда стран в настоящее время находятся в Будапеште по случаю проведения там мирового первенства по легкой атлетике.