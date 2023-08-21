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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

DuPont может продать подразделение Delrin за $1,8 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. ведет переговоры с фондом прямых инвестиций The Jordan Company (TJC) о продаже ему подразделения Delrin за $1,8 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, переговоры находятся на продвинутой стадии, и стороны могут объявить о сделке уже на этой неделе.

Delrin - производитель полимера (гомополимер ацеталя), обладающего комбинацией свойств, близких к свойствам металлов. Материал используется в механических изделиях с высокой нагрузкой в автомобильной промышленности, машиностроении, а также для производства дверных систем, медицинского оборудования и так далее.

Среди других претендентов на Delrin - инвесткомпании Lone Star Funds и Platinum Equity, отмечают источники агентства.

Американский TJC - известный инвестор в химическом секторе. Инвестфонд владеет долями в таких компаниях как Arclin, Vantage и Polymer Solutions Group.

DuPont Delrin TJC США
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