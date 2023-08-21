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DuPont продаcт 81% подразделения Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. продает 81,1% в подразделении Delrin из расчета его общей стоимости в $1,8 млрд фонду прямых инвестиций The Jordan Company (TJC). Как говорится в пресс-релизе компании, TJC планирует завершить сделку ближе к концу 2023 года.

Поступления DuPont от сделки до уплаты налогов составят $1,25 млрд. Кроме того, компания получит вексель к получению на $350 млн. DuPont сохранит за собой 19,9%-ную долю в Delrin.

Delrin является производителем полимера (гомополимер ацеталя), обладающего комбинацией свойств, близких к свойствам металлов. Материал используется в механических изделиях с высокой нагрузкой в автомобильной промышленности, машиностроении, а также для производства дверных систем, медицинского оборудования и так далее.

"Сделка структурирована таким образом, чтобы максимизировать стоимость актива для наших акционеров, - заявил главный исполнительный директор DuPont Эд Брин. - Она обеспечит существенные денежные поступления, которые будут использованы в соответствии с нашими стратегическими приоритетами".

Среди других претендентов на покупку Delrin были инвесткомпании Lone Star Funds и Platinum Equity.

Американский TJC является известным инвестором в химическом секторе. Инвестфонд владеет долями в таких компаниях, как Arclin, Vantage и Polymer Solutions Group.

DuPont Delrin TJC США
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