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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Британское жилье в августе подешевело на максимальные за пять лет 1,9%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В августе 2023 года средняя стоимость жилья в Великобритании сократилась на максимальные с 2018 года 1,9% в помесячном выражении, подсчитал портал недвижимости Rightmove.

В августе цены на жилье в среднем составляют 364 895 фунтов стерлингов ($464 767) против 371 907 фунтов в июле. В годовом выражении цены сократились на 0,1%.

В июле жилье подешевело на 0,2% по сравнению с июнем и подорожало на 0,5% по сравнению с показателем годичной давности.

"Снижение на 1,9% всего за месяц выглядит серьезно, но отчасти это ожидаемый сезонный спад, поскольку новые продавцы понимают, что им нужно идти на ценовые уступки ввиду традиционно более тихого сезона летних отпусков", - заявил директор Rightmove по анализу рынка недвижимости Тим Баннистер.

В среднем стоимость жилья в августе падает на 0,9% в помесячном выражении, указывает Rightmove. Заметное превышение этих темпов говорит о том, что некоторые продавцы следуют рекомендациям агентов устанавливать конкурентоспособные цены с учетом локальной рыночной конъюнктуры на фоне отпусков, роста стоимости жизни и самых высоких процентных ставок в стране с 2008 года.

При этом количество согласованных сделок сейчас на 15% ниже, чем в допандемийном 2019 году, поясняет Rightmove. Среди тех, кто покупает жилье впервые, показатель снизился не так значительно - на 10%, что частично объясняется рекордными ставками арендной платы и дефицитом сдаваемого внаем жилья.

Великобритания Rightmove
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