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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Полугодовая чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" по МСФО составила 12,4 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года чистая прибыль банка "ДОМ.РФ" по МСФО составила 12,4 млрд рублей, сообщила кредитная организация.

Чистые процентные доходы банка в январе-июне составили 26,5 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 2,5 млрд рублей.

Расходы на создание резервов за первое полугодие составили 5,9 млрд рублей, административно-хозяйственные расходы - 7,8 млрд рублей.

Ипотечный кредитный портфель с начала года вырос более чем 20%, превысив 1,3 трлн рублей. Средства клиентов увеличились на 18% и составили 1,6 трлн рублей.

Чистая процентная маржа по итогам первого полугодия составила 2,9%, стоимость риска - 0,9%.

Банк "ДОМ.РФ" - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, принадлежит одноименному институту развития. По итогам первого полугодия 2023 года банк занял 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

ДОМ.РФ
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