ОТП банк увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО почти до 8 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года ОТП банк получил 11,8 млрд рублей (51,3 млрд венгерских форинтов) чистой прибыли по МСФО, во втором квартале нарастил прибыль до 7,9 млрд рублей (33,3 млрд форинтов), следует из отчета венгерской OTP Group.

В I полугодии 2022 года ОТП банк получил 14,8 млрд форинтов убытка, во II квартале прошлого года - 12,5 млрд форинтов прибыли.

Рост этих показателей группа объясняет более высокими доходами и меньшим уровнем расходов на резервы.

Так, расходы ОТП банка на резервы в I полугодии 2023 года сократились до 1,4 млрд форинтов с 35,9 млрд форинтов за аналогичный период 2022 года. Во втором квартале текущего года банк восстановил резервы на 1,1 млрд форинтов против расходов в 9,3 млрд форинтов за II квартал 2022 года.

Активы ОТП банка на 30 июня 2023 года достигли 1,128 трлн форинтов (примерно 312 млрд рублей по текущему курсу). Увеличившись с начала года на 10%, во втором квартале - на 4%. В годовом выражении (по сравнению с показателем на 30 июня 2022 года) активы сократились на 18%.

Совокупный кредитный портфель по итогам II квартала 2023 года составил 622,8 млрд форинтов (около 172 млрд рублей), с учетом валютной переоценки он сократился с начала года на 21%, за отчетный квартал - на 11%. В годовом выражении кредитный портфель снизился на 41%.

Кредитный портфель без учета валютной переоценки вырос в январе-июне текущего года на 5% (во втором квартале - на 4%). Рост этого показателя произошел за счет увеличения розничного кредитного портфеля, корпоративный портфель продолжил сокращаться (банк не выдает новые кредиты корпоративным клиентам), отмечает группа.

Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) во втором квартале не изменилась и составила 15,7%, с начала года она выросла (с 15,0% на 31 декабря 2022 года).

Средства клиентов на 30 июня 2023 года достигли 749,5 млрд форинтов (примерно 207 млрд рублей), увеличившись за первое полугодие на 30%, во II квартале - на 10% (в годовом выражении они не изменились).

OTP Group по-прежнему изучает все стратегические опции в отношении ОТП банка, хотя указ президента Владимира Путина, принятый в октябре 2022 года, осложнил продажу иностранных банков в России, подчеркивается в отчете.

OTP Group в середине марта 2022 года заявила, что не исключает ухода из России.

ОТП банк по итогам I полугодия 2023 года занимал 31-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".