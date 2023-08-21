Минпромторг хочет продлить на год снятие ограничений на сделки в ритейле с иностранцами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает продлить на 2024 год снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих рынок РФ иностранных владельцев.

Соответствующий законопроект подготовлен министерством и размещен на regulation.gov.ru.

Федеральный закон №381 о регулирования торговой деятельности в РФ не разрешает торговым сетям приобретать дополнительные торговые объекты, если в результате сделки доля покупателя на рынке определенного субъекта РФ превысит 25%. В июне 2022 года был принят закон (№154), позволяющий ритейлерам покупать новые площади без учета доли рынка в случае, если владельцем этих торговых объектов выступает иностранная компания, уходящая с российского рынка. Норма действует до 31 декабря 2023 года.

"На текущий момент в связи с продолжающимися недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц, все еще сохраняется риск приостановления осуществления деятельности на территории РФ торговых сетей, которые подконтрольны иностранным юридическим лицам, в результате чего российским потребителям может быть ограничен или прекращен доступ к приобретению товаров, в том числе к социально значимым продовольственным и непродовольственным товарам первой необходимости", - считают в Минпромторге.

"В этой связи на время существования указанных рисков представляется необходимым наличие в законодательстве механизма своевременного реагирования, поддержки и сохранения активов уходящих компаний (персонал, логистическая инфраструктура, сеть поставщиков и так далее)", - отмечает министерство в пояснительной записке к законопроекту, позволяющему и в 2024 году не применять к ритейлерам ограничения на сделки с иностранными владельцами.