Сенаторы поддержали закон об упрощении сделок с имуществом уходящих из России ритейлеров

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон № 68181-8, который с 15 июня до 31 декабря 2022 года снимает ограничение по доле рынка в 25% при покупке или аренде торговых сетей, владельцами которых являются иностранные собственники, покинувшие Россию.

До сих пор, по закону, в регионе (муниципальном районе или городском округе) доля ритейлера не должна превышать 25%, сверх этого барьера он не может покупать или арендовать дополнительные торговые площади. Речь идет об объемах всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении.

Новый закон предлагает не применять данное ограничение к сделкам по приобретению или аренде по любым основаниям (в том числе в результате приобретения голосующих акций в уставном капитале хозяйственного общества) дополнительной площади торговых объектов, если другой стороной такой сделки является юридическое лицо, соответствующее одновременно следующим условиям:

- юридическое лицо подконтрольно иностранному юридическому лицу на дату совершения сделки;

- юрлицо является хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, которая прекратила торговать в России или заявила о прекращении такой деятельности;

- основания для признания юрлица подконтрольным иностранному юридическому лицу возникли ранее 15 июня 2022 г.

В середине мая о планах снять ограничение по непревышению 25%-й доли рынка при сделках в ритейле заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. "Планируем облегчить покупку торговыми сетями долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками", - говорил он, объясняя, что действующий барьер "может помешать оперативной перестройке бизнеса, привести к временным трудностям на различных товарных рынках".