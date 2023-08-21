ЦБ зарегистрировал допэмиссию "Россетей" для приобретения региональных активов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети"), при помощи которого компания получит ряд региональных активов от государства.

Как сообщили "Россети", эмиссия была зарегистрирована в понедельник, 21 августа. Акции размещаются по закрытой подписке в пользу государства в количестве 240 890 189 234 штуки по цене 0,5 руб. (то есть суммарно речь идет о 120,5 млрд руб. - ИФ).

Как пояснялось в материалах к собранию акционеров, на котором был одобрен этот выпуск, дополнительные акции будут оплачены акциями АО "Региональные электрические сети" (РЭС), АО "Электромагистраль", АО "Энергетик", а также имуществом, среди которого "объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Адыгеи, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием".

Первоначально о передаче акций компаний речь шла в соответствующем указе президента, подписанном 10 мая. В частности, в нем говорилось о передаче "Россетям" в рамках допэмиссии по закрытой подписке около 92,5 млн акций новосибирских "Региональных электрических сетей", которые государство получило в рамках судебного процесса над экс-министром Михаилом Абызовым. Согласно сайту этой структуры, ее уставный капитал разделен почти на 96,4 млн акций. Передаваемый пакет, таким образом, соответствует всей доле государства в РЭС, которая, согласно отчетности компании, с 1 сентября 2022 года составляет 95,98% акций компании (остальное - у неназванных физических и юридических лиц).

РЭС занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 17,5 млрд руб., прибыль - 801,6 млн руб. Компания была создана в 2004 году в рамках реформы электроэнергетики РФ, принципы которой предусматривали разделение по видам деятельности, как "дочка" "Новосибирскэнерго" - одной из немногих энергокомпаний, находившихся под контролем частных инвесторов, а не РАО "ЕЭС". Вместе с "Новосибирскэнерго" РЭС была частью холдинга Ru-Com, где Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО. В 2012 году Абызов стал министром по делам Открытого правительства, в 2018 году этот пост был упразднен.

В марте 2019 года Абызов был задержан. Он является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго") и ОАО "Региональные электрические сети" (РЭС) похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

В прошлом году акции РЭС были обращены в доход государства - таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд руб.

Помимо акций "Региональных электрических сетей" государство ранее одобрило передачу акций новосибирских же АО "Электромагистраль" (его акции были переданы РФ тем же решением, что и акции РЭС) и АО "Энергетик". В "Электромагистрали" по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Выручка "Электромагистрали" по итогам 2022 года составила около 1,4 млрд руб., чистый убыток сложился на уровне 136,4 млн руб.

АО "Энергетик" же, согласно его отчетности, ранее было ФГУП, реорганизация проведена в феврале прошлого года, Росимуществу принадлежат 100% в капитале. По итогам прошлого года выручка этой компании составила почти 0,5 млрд руб., прибыль - 2,88 млн руб.

В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" присоединили ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети". Бумаги первых трех структур были конвертированы в бумаги ФСК (а последней - погашены), для этого было необходимо четыре допэмиссии акций, которые ЦБ зарегистрировал в середине декабря. В компании поясняли, что это нужно в связи с тем, что "коэффициенты конвертации акций присоединяемых акционерных обществ не совпадают".

По итогам связанных с реорганизацией допэмиссий уставный капитал "Федеральной сетевой компании - Россети" увеличился до 1 трлн 56 млрд 730 млн 50 тыс. 738,5 руб. (2 трлн 113 млрд 460 млн 101 тыс. 477 акций номиналом 0,5 руб.). После реорганизации доля участия РФ в капитале составляет не менее 75% плюс 1 акция.