"Россети" разместят допэмиссию на 120,5 млрд рублей в пользу государства

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") согласовали увеличение уставного капитала компании для получения от государства региональных активов.

Речь идет о размещении 240 млрд 890 млн 189 тыс. 234 дополнительных обыкновенных акций по их номинальной стоимости 0,5 руб. (то есть суммарно речь идет о 120,5 млрд рублей - ИФ).

Как пояснялось в материалах к собранию, дополнительные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу Росимущества и будут оплачены акциями АО "Региональные электрические сети", АО "Электромагистраль", АО "Энергетик", а также имуществом, среди которого "объекты электросетевого хозяйства, расположенные в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, а также имущество, которое является их неотъемлемой технологической частью либо связано с их эксплуатацией и обслуживанием".

Первоначально о передаче акций компаний речь шла в соответствующем указе президента, подписанном 10 мая. В частности, в нем говорилось о передаче "Россетям" в рамках допэмиссии по закрытой подписке около 92,5 млн акций новосибирских "Региональных электрических сетей", которые государство получило в рамках судебного процесса над экс-министром Михаилом Абызовым. Согласно сайту этой структуры, ее уставный капитал разделен почти на 96,4 млн акций. Передаваемый пакет, таким образом, соответствует всей доле государства в РЭС, которая, согласно отчетности компании, с 1 сентября 2022 г составляет 95,98% акций компании (остальное - у неназванных физических и юридических лиц).

РЭС занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии в Новосибирской области, ее выручка за прошлый год достигла 17,5 млрд рублей, прибыль – 801,6 млн рублей. Компания была создана в 2004 году в рамках реформы электроэнергетики РФ, принципы которой предусматривали разделение по видам деятельности, как "дочка" "Новосибирскэнерго" – одной из немногих энергокомпаний, находившихся под контролем частных инвесторов, а не РАО "ЕЭС". Вместе с "Новосибирскэнерго" РЭС была частью холдинга Ru-Com, где Абызов консолидировал свои активы после ухода из РАО. В 2012 г Абызов стал министром по делам открытого правительства, в 2018 г этот пост был упразднен.

В марте 2019 г Абызов был задержан. Он является фигурантом уголовного дела, в рамках которого ему вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, в соучастии с другими фигурантами, путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО", правопреемник "Новосибирскэнерго") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС") похитил у компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

В прошлом году акции РЭС были обращены в доход государства - таким способом было исполнено решение суда о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний 32,5 млрд рублей.

Помимо акций "Региональных электрических сетей" государство ранее одобрило передачу акций новосибирских же АО "Электромагистраль" (его акции были переданы РФ тем же решением, что и акции РЭС) и АО "Энергетик". В "Электромагистрали" по состоянию на конец 2022 года Росимуществу принадлежало 64,598%, еще 29,907% было у РЭС. Выручка "Электромагистрали" по итогам 2022 года составила около 1,4 млрд руб., чистый убыток сложился на уровне 136,4 млн руб.

АО "Энергетик" же, согласно его отчетности, ранее было ФГУП, реорганизация была проведена в феврале прошлого года, Росимуществу принадлежат 100% в капитале. По итогам прошлого года выручка этой компании составила почти 0,5 млрд рублей, прибыль – 2,88 млн рублей.

В начале года была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" присоединили ПАО "Россети", АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети" (MOEX: KNMS). Бумаги первых трех структур были конвертированы в бумаги ФСК (а последней - погашены), для этого было необходимо четыре допэмиссии акций, которые ЦБ зарегистрировал в середине декабря. В компании поясняли, что это нужно, так как "коэффициенты конвертации акций присоединяемых акционерных обществ не совпадают".

По итогам связанных с реорганизацией допэмиссий уставный капитал "Федеральной сетевой компании - Россети" увеличился до 1 трлн 56 млрд 730 млн 50 тыс. 738,5 руб. (2 трлн 113 млрд 460 млн 101 тыс. 477 акций номиналом 0,5 рублей). После реорганизации доля участия РФ в капитале составляет не менее 75% плюс 1 акция.