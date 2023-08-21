Производители мяса птицы в РФ с начала года повысили цены на 16,1%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цена на мясо птицы (в живом весе) у производителей РФ в июле составила 113 720 рублей против 97 968 рублей за тонну в январе, сообщается в материалах Росстата.

Рост с начала года составил 16,1%.

По сравнению с июлем прошлого года цена выросла на 6,7%.

Цена свинины у производителей в июле составила 114 067 рублей против 104 422 рублей за тонну в январе. В годовом выражении свинина в июле подорожала на 6%. Цена на крупный рогатый скот повысилась до 147 326 рублей в июле со 144 426 рублей за тонну в январе. По сравнению с июлем прошлого года цена снизилась на 2,4%.

По данным Росстата, в целом цена на скот и птицу в июле у производителей составила 116 044 рубля против 104 721 рубля в январе. В годовом выражении скот подорожал на 5,5%.

Цены производителей молока в июле снизились до 29 153 рублей за тонну с 34 680 рублей в январе этого года. По сравнению с июлем 2022 года цена упала на 9,4%.