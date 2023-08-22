Путин заявил, что задача сдерживания роста цен выходит на первый план

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски, хочу обратить на это внимание, мы с коллегами обращаемся в последнее время к этой теме постоянно, инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план", - сказал он.

"Я прошу, коллеги из правительства, ЦБ держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику", - подчеркнул Путин.

"Знаю, что здесь споров много, но консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас", - добавил президент.

По данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 августа составила 3,52%.

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по ставке ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).