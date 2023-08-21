"Газпром" полностью разместил три выпуска бондов общим объемом 120 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" полностью разместило три выпуска 5-летних облигаций серий БО-002Р-01 - БО-002Р-03 общим объемом 120 млрд руб., сообщил эмитент.

Компания установила размер спреда к ставке RUONIA по всем выпускам на уровне 1,3% (или 130 б.п.). Купоны квартальные с привязкой к RUONIA.

Сбор заявок прошел 16 августа без премаркетинга. Объем каждого из займов составляет 40 млрд руб.

АКРА присвоило эмиссиям кредитный рейтинг AAA(RU). Поручителем по выпускам облигаций выступает ПАО "Газпром".

Аналитики "Ренессанс капитала" в своем обзоре отмечают, что целевой аудиторией выпусков, вероятно, являются коммерческие банки. "Поскольку у "Газпрома" ближайшее крупное погашение бондов состоится в ноябре (1 млрд евро, еврооблигации и замещающие облигации Газпром-23), то целью размещения, видимо, является либо пополнение ликвидности, либо финансирование каких-либо выплат по кредитам", - считают эксперты. По их ожиданиям, в связи с достаточно крупными погашениями замещающих облигаций/евробондов в четвертом квартале 2023/первом квартале 2024 года, вероятно, следует ожидать до конца года еще нескольких размещений крупных выпусков бондов различных типов.

Мосбиржа в конце июня зарегистрировала 8 выпусков облигаций ООО "Газпром капитал" серий БО-002Р-01 - БО-002Р-08 и включила их в третий уровень котировального списка. Данные выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 500 млрд руб., зарегистрированной биржей в начале июня. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 50 лет. По выпускам будет предусмотрено обеспечение.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд руб., 16 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 360 млрд руб., три выпуска бессрочных классических бондов на 240 млрд руб. и выпуск классических облигаций с привязкой к RUONIA на 40 млрд руб.