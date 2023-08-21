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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Банки РФ с начала года заработали 2 трлн рублей чистой прибыли

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в июле составила 327 млрд рублей, что соответствует доходности на капитал на уровне около 30% в годовом выражении, говорится в материалах ЦБ о динамике развития банковского сектора.

С начала года банковский сектор заработал 2 трлн рублей.

Как и в июне, значимым фактором роста прибыли были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 млрд рублей, в июне +147 млрд рублей) на фоне ослабления рубля (на 4% за июль и на 7% за июнь) и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

Кроме того, прибыль поддержали рост чистого процентного и чистого комиссионного дохода на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы (на 37 млрд рублей) и операционных расходов на 16 млрд рублей. В результате основная прибыль выросла до 224 млрд рублей с 131 млрд рублей в июне.

Количество прибыльных банков в июле увеличилось до 265 (82% от общего числа) по сравнению с 245 в июне (75%).

ЦБ РФ Банк России
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