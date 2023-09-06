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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.

Банки РФ в 2023 г. могут заработать чистую прибыль в размере 2,4-2,9 трлн руб.
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в 2023 году может получить чистую прибыль в диапазоне 2,4-2,9 трлн рублей, следует из аналитического обзора ЦБ РФ.

За семь месяцев этого года банки заработали 2 трлн рублей чистой прибыли. "Ожидается, что за 2023 год прибыль превысит уровень 2021 года (2,4 трлн рублей), несмотря на рост ключевой ставки и более высокие резервы по корпоративным кредитам", - говорится в обзоре.

Из графика ЦБ следует, что регулятор прогнозирует прибыль банков на этот год в диапазоне 2,4-2,9 трлн рублей. В 2024 году, по прогнозам ЦБ, она снизится до 1,8-2,3 трлн рублей.

ЦБ РФ Банк России
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