"Мосбиржа" запускает фьючерсы еще на пять акций

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 22 августа начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами на акции "КАМАЗа", банка "Санкт-Петербург", "Башнефти", Московского кредитного банка и "М.Видео", говорится в сообщении торговой площадки.

Лот для ПАО "КАМАЗ" составит 10 акций, ПАО "Башнефть" - 1 акция, ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - 10 акций, ПАО "Московский кредитный банк" - 1000 акций, ПАО "М.Видео" - 10 акций.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

В конце июня "Мосбиржа" запустила торги фьючерсами на акции "ВУШ Холдинга", "Белуга Групп", "Сегежа Групп" и "Совкомфлота".