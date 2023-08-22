УГМК передала аффилированным структурам 100% Медногорского комбината

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) вышла из состава владельцев ООО "Медногорский медно-серный комбинат" (Оренбургская область), входившего в металлургический комплекс УГМК.

По информации ЕГРЮЛ, в результате изменений, зарегистрированных 18 августа, АО "Компания "БизнесГлобус"" (Москва) получило 85% медно-серного комбината, а ООО "Альфа-Инвест" (Свердловская область, Верхняя Пышма) и ООО "Эм-Инвест" (Москва) - по 7,5% каждое.

"БизнесГлобус" с уставным капиталом 35 тысяч рублей указывает в своей отчетности за 2022 год в качестве основного вида деятельности консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Выручка у компании по итогам 2022 года отсутствовала, чистый убыток составил 0,9 млн рублей. Своих собственников "БизнесГлобус" не раскрывает.

Согласно информации из годового отчета УГМК, на конец 2022 года АО "Компания "БизнесГлобус" принадлежало 85% уставного капитала ОАО "УГМК". "БизнесГлобус" также является контролирующим лицом одного из ключевых активов УГМК - "Уралэлектромедь" (данные об этом публиковала сама "Уралэлектромедь").

Бенефициаром ООО "Альфа-Инвест" является Игорь Кудряшкин, ранее входивший в совет директоров одного из активов УГМК - АО "Учалинский ГОК". ООО "Эм-Инвест" контролирует Эдуард Чухлебов, ранее входивший в совет директоров УГМК.

В своей отчетности за 2022 год УГМК указала своим бенефициарным владельцем (по данным на конец 2022 года) Данияра Камилова. Ранее многие годы контролирующими бенефициарами компании были Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

Медногорский медно-серный комбинат был построен в 1939 году. В его состав входят медеплавильный и сернокислотный цеха, брикетная фабрика, кислородная станция, цех подготовки сырья и шихты, цех переработки пыли и цех горных работ. Основные виды продукции - черновая медь и серная кислота.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.