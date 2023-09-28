УГМК ликвидирует компанию, управлявшую ее предприятиями по обработке цветмета

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, УГМК) приняло решение ликвидировать ООО "УГМК-ОЦМ", говорится в материалах "Федресурса".

Соответствующее уведомление размещено 22 сентября.

В рамках ликвидации директор "Уралэлектромеди" Владимир Колотушкин распорядился провести инвентаризацию имущества и обязательств "УГМК-ОЦМ", погасить кредиторскую задолженность, взыскать дебиторскую задолженность и составить ликвидационный баланс.

Компания "УГМК-ОЦМ" в прежние годы специализировалась на оптовой торговле цветным прокатом, однако в 2022 году сменила вид экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД) на "охоту, отлов, отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях".

"В течение 2022 года "УГМК-ОЦМ" прекратило свою деятельность по направлению оптовая торговля цветного проката. В течение 2023 года планирует осуществлять деятельность только в качестве держателя охотхозяйственного соглашения в Курганской области", - говорится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности "УГМК-ОЦМ" за 2022 год.

В связи со сменой деятельности в 2022 году выручка компании по РСБУ снизилась более чем в 6 тыс. раз (с 14,4 млрд рублей в 2021 году до 2,3 млн рублей в 2022 году). Чистый убыток за прошлый год составил порядка 57 млн рублей против чистой прибыли в размере 46,4 млн рублей годом ранее.

УГМК в 2021 году продала "Уралэлектромеди" за 55 млн рублей 100%-ю долю в уставном капитале ООО "УГМК-ОЦМ".

Незадолго до этого Уральская горно-металлургическая компания заявила о намерении досрочно прекратить полномочия "УГМК-ОЦМ" как организации, управляющей предприятиями УГМК по обработке цветных металлов.

В настоящее время "УГМК-ОЦМ", как и УГМК с "Уралэлектромедью" находится под блокирующими санкциями США. Компании попали в SDN-list в июле 2023 года. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило лицензию, предписывающую свернуть операции с УГМК и подконтрольными ей компаниями до 18 октября.

"УГМК-ОЦМ" создана в мае 2007 года. Предприятие зарегистрировано в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

АО "Уралэлектромедь" - основное предприятие в УГМК, которое занимается выпуском катодной меди, осуществляет весь производственный цикл от переработки черновой меди и лома до выпуска конечной продукции.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, один из крупнейших производителей меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране.