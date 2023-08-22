"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2023 г. сразу на 5 млн т

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" повысила прогноз урожая пшеницы в РФ в этом году сразу на 5 млн тонн, до 92,1 млн тонн с 87,1 млн тонн, в которые оценивался сбор в конце июля.

Согласно ее сообщению, оценка производства ячменя поднята с 18,6 млн до 20,9 млн тонн, кукурузы - с 14,6 млн до 14,8 млн тонн. Общий урожай зерновых и зернобобовых культур оценивается в 142,2 млн тонн по сравнению с прежним прогнозом в 133,1 млн тонн.

Как поясняют эксперты, прогнозы урожая пшеницы и ячменя были заметно повышены на фоне почти рекордных показателей урожайности в центральном регионе. Дополнительным фактором является то, что урожайность в Поволжье оказалась выше первоначальных оценок. В результате прогноз сбора пшеницы в центре был увеличен на 2,2 млн тонн, до 21,1 млн тонн, в Поволжье - на 2,1 млн тонн, до 17,8 млн тонн.

Погодные условия существенно улучшились в июле и начале августа, главным образом для яровой пшеницы, на долю которой приходится около трети всего урожая, отмечают эксперты, сообщая, что повышены также оценки урожайности в регионах Сибири и Урала.

Прогнозы "СовЭкона" не учитывают показатели по новым территориям РФ.

Минсельхоз США оценивает урожай пшеницы в РФ в этом году в 85 млн тонн, ячменя - в 19,1 млн тонн, кукурузы - в 14,6 млн тонн.

Минсельхоз РФ ожидает сбор зерновых (с учетом новых территорий) в 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы.