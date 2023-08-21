Минсельхоз опроверг сообщения о грядущем существенном подорожании хлеба

Динамика цен на хлеб в РФ в этом году не превысит уровень общей инфляции, ожидают в ведомстве

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Динамика цен на хлеб в РФ в этом году не превысит уровень общей инфляции, ожидают в Минсельхозе. Так ведомство прокомментировало распространенную в некоторых СМИ информацию о существенном подорожании хлеба в ближайшие месяцы.

Подчеркнув, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью", ведомство отмечает, что самообеспеченность РФ зерном на 85,4% превышает внутренние потребности.

"На фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже уровней на аналогичный период 2022 года. Стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегменте. При этом цены на муку у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий, уверены в министерстве. "Стоит отметить, что основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования", - поясняется в сообщении.