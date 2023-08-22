Путин сообщил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит около 2% ВВП

Президент РФ Владимир Путин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет в третьем квартале будет профицитным, дефицит по итогам 2023 года составит, как и планировалось, около 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне - около 2% ВВП", - сказал президент.

"Текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности", - подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что федеральный бюджет РФ в январе-июле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,817 трлн рублей (1,8% ВВП). За июль размер дефицита увеличился на 222 млрд рублей - в январе-июне министерство оценивало его уровень в 2,595 трлн рублей.