Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2023 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд рублей против профицита 2 трлн 829,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте финансового ведомства.

Доходы консолидированного бюджета в первом полугодии 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей.

Расходы бюджета в первом полугодии 2023 года были больше, чем в 2022 году, на 18,6% и составили 27 трлн 846,8 млрд рублей против 23 трлн 488,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, ненефтегазовые доходы - выросли на 10,3%, до 22 трлн 2,7 млрд рублей с 19 трлн 942,3 млрд рублей. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах консолидированного бюджета в первой половине 2023 года сократилась до 13,3% с 24,2% годом ранее.

Ненефтегазовый дефицит бюджета в первом полугодии 2023 года вырос на 64,8%, до 5 трлн 844,1 млрд рублей с 3 трлн 546,4 млрд рублей в первом полугодии 2022 года.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2023 года составил 2 трлн 350,2 млрд рублей против профицита в первом полугодии 2022 года в размере 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы в первом полугодии 2023 года составили 12 трлн 381,6 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (14 трлн 017,1 млрд рублей). В том числе нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей, ненефтегазовые доходы - выросли на 17,8%, до 9 трлн рублей с 7 трлн 641,2 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,5%, до 14 трлн 731,7 млрд рублей с 12 трлн 534,8 млрд рублей.

По предварительным данным, консолидированные бюджеты субъектов РФ в первом полугодии 2023 года исполнены с профицитом 755,9 млрд рублей, что на 35,1% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (1 трлн 164,8 млрд рублей).

Доходы региональных бюджетов в первые шесть месяцев 2023 года увеличились на 10,3%, до 10 трлн 334,6 млрд рублей по сравнению с 9 трлн 372,8 млрд рублей за аналогичный период 2022 года. В том числе собственные доходы региональных бюджетов выросли на 9%, до 8 трлн 322 млрд рублей с 7 трлн 633 млрд рублей.

Расходы региональных бюджетов в первом полугодии 2023 года также увеличились, они стали больше на 16,7% и достигли 9 трлн 578,7 млрд рублей против 8 трлн 208 млрд рублей в первом полугодии 2022 года.