Индекс МосБиржи вырос во вторник на 0,8% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, колебавшийся в течение первой части торгов вторника в боковом диапазоне вокруг отметки 3140 пунктов, по итогам дня вырос почти на 0,8% благодаря скачку акций "ЛУКОЙЛа" на корпоративных новостях; при этом возобновившееся обесценение рубля сдержало рост индекса РТС.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3164,25 пункта (+0,77%), индекс РТС - 1057,56 пункта (+0,05%); цены "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,9%.

Доллар к концу биржевых торгов вырос до 94,3 руб./$1 (+0,64 рубля к закрытию понедельника).

Подорожали обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (+4,9%), "Северстали" (+2,1%), "Яндекса" (+1,9%), "Московской биржи" (+1,8%), АФК "Система" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "ММК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%, "префы" прибавили в цене также 0,1%), расписки Ozon (+3,5%).

Вместе с тем подешевели акции "АЛРОСА" (-1,1%), "Магнита" (-1%), ВТБ (-0,9%), "Полюса" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Акции "ЛУКОЙЛа" заметно выросли на новостях о желании компании выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". Компания намерена сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций планируется использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК, дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%. Другой источник "Интерфакса" подтвердил факт обращения "ЛУКОЙЛа" в органы власти. По его данным, в своем ходатайстве "ЛУКОЙЛ" пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. "ЛУКОЙЛ" заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник. Также, по его данным, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в бюджет РФ.

Собеседники "Интерфакса" не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа". В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" не стали комментировать эту информацию. В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего ТЭК, и министерстве энергетики пока не удалось получить комментарий.

Ozon по итогам II квартала 2023 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 80,8% - до 308,6 млрд рублей, таков консенсус-прогноз "Интерфакса" на основе данных аналитиков 6 инвесткомпаний и банков. Кроме того, эксперты прогнозируют ускорение роста GMV квартал к кварталу (в I квартале 2023 года рост GMV был 71%). Выручка Ozon, согласно прогнозам аналитиков 5 инвесткомпаний и банков, выросла на 57,2% - до 91,98 млрд рублей. Скорректированную EBITDA в отчетном периоде аналитики прогнозируют в диапазоне 1,7-8 млрд рублей против показателя в 188 млн рублей за II квартал 2022 года. Чистый убыток компании ожидается в диапазоне 4-10,4 млрд рублей против убытка в 7,2 млрд рублей годом ранее. Ozon отчитается за II квартал 2023 года в среду, 23 августа.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", на динамику российских фондовых индексов большое влияние по-прежнему оказывают колебания курса нацвалюты. Таким образом, возобновившееся во вторник обесценение рубля оказало сдерживающее влияние на динамику индекса РТС. Умеренный же рост индекса МосБиржи в основном связан со скачком акций "ЛУКОЙЛа", в то время как динамика остальных blue chips отечественного фондового рынка была смешанной.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют во вторник вечером разнонаправленную динамику. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени составила $84,42 за баррель, что на 0,05% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Вместе с тем котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому моменту на 0,27% и составили $80,94 за баррель.

Опасения относительно предложения смягчили надежды на возобновление экспорта иракской нефти через турецкий порт Джейхан, пишет The Wall Street Journal. В понедельник министр нефти Ирака прибыл в Турцию для переговоров по этому вопросу, отмечает газета со ссылкой на сообщения других СМИ. Поставки, прекратившиеся в марте из-за спора между Багдадом, Анкарой и региональным правительством Курдистана, в случае возобновления могут составить около 450 тыс. баррелей в сутки (б/с). Рынок также оценивает данные об объемах добычи в Норвегии в июле. Согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD), добыча нефти в стране в прошлом месяце составляла в среднем 1,828 млн б/с, что на 0,6% больше июньского объема и на 11,5% выше производства в июле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,84 млн б/с.

Вместе с тем прогнозы ОПЕК по-прежнему предусматривают рост спроса на нефть в мире более чем на 2% в 2023 и в 2024 годах. Кроме того, данные Минэнерго США указывают на снижение запасов сырья в годовом выражении.

Фондовые индексы США также демонстрируют разнонаправленную динамику в начале торгов в пределах "плюс-минус" 0,4% на фоне стабилизации на американском долговом рынке - доходность десятилетних US Treasuries во вторник остается стабильной. Индекс S&P 500 упал на 3,7% за последний месяц в связи со скачком процентных ставок американских госбумаг до максимальных уровней почти за 16 лет на ожиданиях длительного сохранения ограничительной политики Федеральной резервной системой.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который пройдет 24-26 августа. В мероприятии, организуемом Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, традиционно принимают участие главы мировых центробанков, министры финансов, научные деятели и участники финансового рынка. Инвесторы будут внимательно следить за заявлениями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, рассчитывая получить сигналы о дальнейшем направлении политики американского ЦБ.

Вместе с тем фондовые площадки Европы находятся во власти покупателей - основные индикаторы региона прибавляют в весе 0,2-0,8%. Инвесторы оценивают макроэкономические данные региона. В частности, профицит счета текущих операций в еврозоне в июне составил 36,8 млрд евро против пересмотренного дефицита в 4,4 млрд евро годом ранее, заявил Европейский центральный банк. Положительное сальдо стало максимальным с сентября 2021 года.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании во вторник сообщило, что страна в июле зафиксировала дефицит бюджета в размере 4,3 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд). Дефицит увеличился на 3,4 млрд фунтов относительно июля 2022 года на фоне роста процентных ставок и стоимости обслуживания госдолга, однако оказался ниже прогнозов аналитиков, в среднем составлявших около 5 млрд фунтов. При этом расходы на обслуживание госдолга достигли 7,7 млрд фунтов, рекордного показателя для июля за все время подсчетов, то есть с 1997 года. Размер норвежской экономики во II квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами после увеличения на пересмотренные 0,3% в январе-марте, сообщило во вторник Статистическое управление Норвегии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП страны на 0,1% в апреле-июне.

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов вышел в плюс по рублевому индикатору во многом благодаря покупкам в акциях "ЛУКОЙЛа". "Индекс МосБиржи, доля "ЛУКОЙЛа" в котором составляет 14,5%, к закрытию торгов вырос на 0,77%. Рубль на Мосбирже к вечеру ослабевал примерно на 0,5% к доллару, евро и юаню. Каких-либо важных сдвигов в движении валютных пар во вторник не произошло. Рынок спокойно отреагировал на поручения Владимира Путина по контролю за оттоком капитала и спекулятивным спросом на фондовом рынке. Кроме того, президент РФ обратил особое внимание на необходимость сдерживания роста цен и инфляционные риски в стране", - отметила Кожухова.

"Акции "ЛУКОЙЛа" во второй половине дня подскочили до максимума с февраля 2022 года после сообщений об обращении компании к властям для разрешения выкупа до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. Акции застройщиков продолжали восстанавливаться после падения предыдущей недели. Как сообщают СМИ, спрос на новостройки за неделю подскочил до 50% в ожидании более дорогих кредитов на фоне недавнего увеличения ставки ЦБ РФ. Бумаги Ozon, по которому Nasdaq оставил в силе решение о делистинге со своей биржи, на Мосбирже во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года перед публикацией в среду финансовых результатов за II квартал текущего года. Котировки компании остаются в уверенном восходящем тренде благодаря надеждам на улучшение перспектив бизнеса, в том числе после повышения прогнозов по росту оборота в этом году с 60% до 70% еще в июне", - полагает Кожухова.

По словам руководителя отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгения Линчика, российский рынок вырос благодаря позитивным корпоративным новостям. Так, "ЛУКОЙЛ" попросил власти РФ одобрить выкуп до 25% собственных акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50%. В итоге акции компании выросли на 5%. На этом фоне среди лидеров роста оказался нефтегазовый сектор. Положительный результат также продемонстрировал нефтехимический сектор. Среди аутсайдеров оказались транспортный и телекоммуникационный сектора. "Российская валюта с начала недели перестала активно укрепляться, торгуется в узком диапазоне 92,5-95,5 руб. за доллар. Оптимизм от повышения ключевой ставки, похоже, исчерпал себя. В ближайшее время поддержку рублю могут оказать рост цен на нефть, а также российские экспортеры, которые будут реализовывать часть валютной выручки в преддверии погашения налоговых обязательств", - прогнозирует эксперт.

"Одним из центральных событий текущей недели для мировых рынков станет выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономическом съезде в Джексон-Хоул. Инвесторы ожидают от главы ведомства более сдержанного тона относительно дальнейшего повышения процентной ставки. Согласно фьючерсам на изменение процентной ставки, на текущий момент рынки предполагают, что ставка до конца года больше повышаться не будет, а уже в конце первого полугодия 2024 года начнет снижаться", - отмечает Линчик.

Аналитики компании InvestFuture полагают, что "туземун" (резкий рост, от англ. to the Moon - ИФ) в акциях "ЛУКОЙЛа" неизбежен. Бумаги компании были одной из самых любимых акций нерезидентов на российском рынке. Выкуп огромного объема бумаг с дисконтом и дальнейшим погашением - хорошая новость для рынка. Это мощный драйвер для роста капитализации. И без байбэка было видно, что "ЛУКОЙЛ" прямо сейчас недооценен и торговался с очень маленьким соотношением P/E - немногим больше 4. Отдельно важно отметить, что нерезидентов не "кидают", а дают выйти из актива, да еще и не создавая давление на рубль.

"Акционеры "Русагро" (-0,4%) практически никак не отреагировали на комментарий компании о том, что при возврате к дивидендным выплатам после перерегистрации возможна выплата пропущенных дивидендов за прошлые годы. "Ренессанс страхование" (+0,4%) отчиталась о рекордной прибыли за I полугодие в размере 7 млрд рублей. Предположительно, 4,3 млрд рублей (63% чистой прибыли) могут быть направлены на промежуточные дивиденды. Размер рекомендованных дивидендов в расчете на одну акцию составляет 7,7 руб., дивдоходность в текущих ценах равна около 6,7%. Накануне Московская биржа сообщила, что выявила несоответствие акций обыкновенных акций энергетических компаний "Мосэнерго" (-0,8%) и "ОГК-2" (+0,1%) требованиям по корпоративному управлению, установленным к правилам листинга. Эмитентам установлен срок для устранения выявленного несоответствия", - отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 составил 83,06 млрд рублей (из них 31,56 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 5,31 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 4,24 млрд рублей на бумаги "Магнита").