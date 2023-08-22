"ЛУКОЙЛ" запланировал выкупить до 25% акций у нерезидентов с дисконтом

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ", бумаги которой исторически были популярны среди зарубежных инвестиционных фондов, хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С".

Как и другой экс-фаворит иностранных инвесторов, уже выкупивший акции нерезидентов "Магнит", "ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно президентскому указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства - ИФ) у российских властей. Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 млн 865 тыс. 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций. Исходя из цены закрытия торгов на "Московской бирже" 21 августа (6265,5 руб.), рыночная цена такого пакета - почти 1,1 трлн руб. Объем потенциальных расходов "ЛУКОЙЛа" на выкуп, если он состоится, будет зависеть от точного размера дисконта и того, от какой именно цены он будет рассчитан (так, в конце июня акции "ЛУКОЙЛа" на Мосбирже торговались ниже отметки 5000 руб.).

Другой источник "Интерфакса" подтвердил факт обращения "ЛУКОЙЛа" в органы власти. По его данным, в своем ходатайстве "ЛУКОЙЛ" пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. "ЛУКОЙЛ" заверил, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок компания с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник. Также, по его данным, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в бюджет РФ.

Платеж в бюджет – стандартное требование властей для разрешения сделок по выходу нерезидентов из российских активов. Еще одно общее условие – обязательство разместить в будущем часть выкупаемых акций на фондовом рынке, если речь идет о публичной компании. "ЛУКОЙЛ", по словам источника, готов взять на себя обязательство в течение трех лет после выкупа вернуть в свободное обращение до 20% от приобретенных акций либо через продажу на рынке, либо через использование в программе мотивации сотрудников.

Собеседники "Интерфакса" не располагают информацией о том, принято ли какое-либо решение по ходатайству "ЛУКОЙЛа". В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" не стали комментировать эту информацию. В аппарате вице-премьера РФ Александра Новака, курирующего ТЭК, и министерстве энергетики пока не удалось получить комментарий.