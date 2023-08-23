Мантуров заявил, что восстановительный рост обрабатывающей промышленности РФ ограничен

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Обновленная сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года предполагает выход на ежегодный средний рост в "обработке" на уровне 4%, сообщил в среду на заседании правительства вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров; вместе с тем он отметил, что потенциал восстановительного роста этой отрасли промышленности ограничен.

"Один из базовых индикаторов стратегии - это ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%. Чтобы гарантированно выйти на эти темпы необходимо преодолеть структурные ограничения роста. Именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии", - сказал он, представляя документ кабмину.

В качестве одного из приоритетов вице-премьер назвал запуск нового инвестиционного цикла с удвоением годового объёма инвестиций в обрабатывающую промышленность к 2030 году относительно уровня 2019 года.

По итогам первого полугодия 2023 года индекс промышленного производства в обрабатывающих секторах составил 6,2% к январю-июню 2022 года. По итогам года ожидается рост более 2%, ранее заявлял Минпромторг.

"Невзирая на хорошую динамику по индексу производства, должен отметить, что потенциал восстановительного роста, он ограничен", - отметил замглавы кабинета министров.

Правительство в среду рассматривает сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Предыдущая версия документа была утверждена в апреле 2020 года, период ее реализации рассчитан до 2024 года. В числе целевых ориентиров стратегии были указаны рост в обработке относительно доковидного 2019 года на 3,3% в 2022 году, на 10% в 2023 году, на 16,8% в 2024 году. С учетом сводной стратегии формируются отраслевые стратегии обрабатывающей промышленности РФ.

Объем производства в обрабатывающей промышленности в 2022 года снизился на 1,3% относительно уровня 2021 года, сообщал Росстат.