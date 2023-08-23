Утверждены цели по импортозамещению в сельхозтехнике и электронике

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На российском рынке доля отечественной сельхозтехники к 2035 году должна увеличиться до 80% с нынешних 61%; доля российской радиоэлектронной продукции по выручке к 2030 году должна составить 70%. Эти и другие цели указаны в сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности.

Как сообщили в Минпромторге, стратегию до 2030 года и на период до 2035 года рассмотрело правительство. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал документ с отдельными правками.

Сельхозтехника

Так, к 2035 году доля отечественной сельхозтехники на российском рынке должна увеличиться до 80% с нынешних 61%.

Доля экспортных поставок к этому году должна быть не ниже 25% от отгрузок на внутренний рынок. Сейчас доля экспорта в общем объеме выпуска составляет 9%, в 2022 году было экспортировано продукции на $0,3 млрд, что на 11% меньше, чем в 2021 году.

Приоритетной продукцией для сельхозмашиностроения названы зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактора, навесная и прицепная техника. Так, производство зерноуборочных комбайнов в 2024 году предусмотрено в 6 тысяч единиц, в 2030 году - в 9,48 тысячи единиц, в 2035 году - в 10 тысяч единиц. Кормоуборочных - соответственно в 310, 460 и 1,2 тысячи штук. Выпуск тракторов для сельского хозяйства определен соответственно в 6,4 тысячи, 10,17 тысячи и 13,5 тысячи единиц.

Всего выпуск приоритетной продукции в 2024 году предусмотрен в 57,71 тыс. единиц, в 2030 году - в 73,11 тыс., в 2035 году - в 86,2 тыс. единиц.

На развитие отрасли могут повлиять такие риски, как нестабильность спроса на сельскохозяйственную технику в связи с изменениями цен на зерновом рынке, колебания курса национальной валюты, рост цен на сырье, материалы, комплектующие и энергоносители, увеличение логистических затрат, сокращение экспортных рынков сбыта, допускают авторы стратегии.

По данным на конец 2022 года, в сельхозмашиностроении работало более 100 предприятий. Основная часть компаний размещена в Санкт-Петербурге, Ростовской, Самарской и Воронежской областях, Алтайском крае. В 2022 году производство в отрасли выросло на 15%, в 2019-2022 года среднегодовой темп роста выпуска продукции составлял 30%. В прошлом году было выпущено 4,743 тыс. зерноуборочных комбайнов, 290 - кормоуборочных, 6,195 тыс. тракторов, 4,12 тыс. плугов, 6,216 тыс. сеялок, 2,142 тыс. опрыскивателей.

Электроника

Доля российской радиоэлектронной продукции в общем объеме внутреннего рынка электроники по выручке к 2030 году должна составить 70%, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге со ссылкой на обновленную стратегию.

По оценке министерства, в 2024 году этот показатель достигнет не менее 27%. К 2030 году он должен вырасти до 70%, а к 2035-му - до 75%.

При этом на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) доля российской радиоэлектроники должна оказаться значительно большей - не менее 50% в 2024 году и не менее 95% в 2030-м.

По данным Минпромторга, в настоящее время объем производства в России основных видов радиоэлектронной продукции составляет 1,8 трлн рублей. Из них около 30% совокупно приходится на коммуникационное, теле- и радиопередающее оборудование (169,5 млрд рублей), на радиолокационное и радионавигационное оборудование (193,2 млрд рублей), на инструменты и приборы для измерения, контроля и испытаний (115,9 млрд рублей), на компьютерную технику и периферийное оборудование (100,7 млрд рублей).

При этом в министерстве отметили, что в обновленной стратегии целевым показателем для радиоэлектронной промышленности установлен объем реализации российской радиоэлектроники в 1,19 трлн рублей до 2024 года (накопленным итогом). До 2030 года он должен вырасти до 6,3 трлн рублей, а до 2035 года - до 7,8 трлн рублей.

Также в обновленной стратегии, по данным Минпромторга, указан ожидаемый объем экспорта российской радиоэлектроники в период с 2024 года по 2035 год. Так, до 2024 года экспорт российской радиоэлектронной продукции накопленным итогом должен составить $7,1 млрд, до 2030 года - $12 млрд, до 2035 года - $15,3 млрд.

Ранее в публичной декларации целей и задач Минпромторга на 2023 год отмечалось, что объем производства российской радиоэлектронной промышленности РФ в 2022 году составил 2,2 трлн рублей. При этом прогнозировалось, что по итогам 2023 года этот показатель вырастет до 2,45 трлн рублей.

В Минпромторге добавили, что в обновленной стратегии указан ряд задач, решение которых должно обеспечить развитие отрасли и достижение названных показателей. В их числе проведение скоординированных фундаментальных и поисковых исследований в области перспективных технологий и возможностей их применения для создания современной электронной аппаратуры, создание новых и увеличение мощности имеющихся современных производств в области микроэлектроники, сверхвысокочастотной электроники и т.п., создание современной отрасли электронного машиностроения (с ориентацией на минифабрики), создание широкой номенклатуры электронной аппаратуры и электронных компонентов, прикладного ПО, развитие моделей функционирования отечественных фабрик на основе принципов контрактного производства.

Также стратегией предусмотрено формирование рынков микроэлектроники и электронной продукции в отраслях экономики, разработка планов их развития на срок не менее пяти лет (с ежегодной актуализацией), создание условий для преимущественного использования российской интеллектуальной собственности и обеспечения максимальной локализации производства электронной аппаратуры, формирование рынка интеллектуальной собственности. В том числе, за счет упрощенной системы лицензирования и обмена разработками между предприятиями отрасли.

Кроме того, планируется повысить эффективность государственных вложений в развитие отрасли. Предполагается, что этому будет способствовать координация разработок, повышение доли внебюджетных инвестиций крупных компаний отрасли, а также введение дополнительных элементов контроля. При этом предполагается обеспечить ценовое и технологическое преимущества для российской радиоэлектронной продукции при реализации проектов с государственной поддержкой.

По оценке Минпромторга, в настоящее время сдерживающими факторами для развития российской радиоэлектронной промышленности являются длительные сроки разработки и организации производства новых видов и типов электронных компонентов, незамкнутость в пределах государства технологических цепочек по созданию электронной продукции, отсутствие ключевых классов программного обеспечения, поддерживающего архитектуры электронных компонентов российской разработки и разработанных на базе открытых архитектур, невозможность обеспечения российскими предприятиями промышленности в полном объеме в количественном и качественном выражениях потребностей внутреннего рынка в электронных компонентах и модулях, электронной аппаратуре и системах на ее основе.

На конец 2022 года российская радиоэлектронная промышленность была представлена 10 тыс. предприятиями, большая часть которых - малые и средние. Помимо этого, к отрасли относятся около 4 тысяч научно-производственных, проектных и научных организаций, фондов развития, отраслевых образовательных организации и профессиональных объединений. Во всех этих компаниях и организациях занято около 406 тысяч человек.

Оборудование для СПГ-технологий

Россия к 2030 году намерена увеличить долю отечественного оборудования в российских СПГ-технологиях до 80%, сообщил также представитель Минпромторга со ссылкой на стратегию развития обрабатывающей промышленности.

Данный документ предусматривает план по увеличению объема внутреннего производства нефтегазового оборудования в целом до 375 млрд рублей к 2024 году, до 487 млрд рублей - к 2030-му, до 490 млрд рублей - к 2035-му.

При этом доля российского оборудования в структуре нефтегазового бизнеса за этот период должна увеличиться с 70% до 90%, в том числе за счет разработки отечественных решений для ГРР и добычи ТРИЗ.