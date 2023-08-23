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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Средневзвешенная доходность ОФЗ 52005 на аукционе составила 3,1%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года составила 95,1501% от номинала, что соответствует доходности 3,1% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

ЭкономикаСредневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе составила 11,35%Читать подробнее

Всего было продано бумаг на общую сумму 16 млрд 268 млн рублей по номиналу при спросе 19 млрд 570 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 15 млрд 660 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 95,15% от номинала, что соответствует доходности 3,1% годовых.

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Минфин ОФЗ
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