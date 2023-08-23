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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Средневзвешенная доходность ОФЗ 26238 на аукционе составила 11,35%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 69,5915% от номинала, что соответствует доходности 11,35% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 13 млрд 106 млн рублей по номиналу при спросе 14 млрд 707 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 9 млрд 319 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 69,5381% от номинала, что соответствует доходности 11,35% годовых.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 5-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

ОФЗ Минфин
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