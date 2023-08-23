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Goldman Sachs потребовал от сотрудников работать из офиса пять дней в неделю

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Руководство американского банка Goldman Sachs Group отказалось от практики так называемых "летних пятниц" и разослало сотрудникам письмо с требованием, чтобы все работники приходили на работу в офисы пять дней в неделю, пишет New York Post.

"Мы готовы проявить гибкость, когда это необходимо, но мы также напоминаем нашим сотрудникам о действующих правилах, - сказала глава отдела кадров банка Жаклин Артур. - Мы постоянно призываем сотрудников работать из офиса пять дней в неделю".

Goldman активнее других ведущих банков США возвращает сотрудников с удаленной работы. Впрочем, это не помогло улучшить финансовые результаты: во втором квартале чистая прибыль финкомпании рухнула в 2,4 раза, оказавшись хуже консенсус-прогнозов аналитиков.

Источники New York Post в банке выражают недоумение тем, что руководство уделяет такое пристальное внимание работе из офиса в период, когда моральный дух сотрудников находится на низком уровне.

"Мне кажется, что Дэвид Соломон (CEO и председатель совета директоров Goldman - ИФ) ошибается, если думает, что рассылка письма про пятидневную работу из офиса поможет ему завести новых друзей", - сказал сотрудник банка, добавив, что не собирается соблюдать это требование.

New York Post также отмечает, что ужесточение требований пришлось на неудачный период - 4 сентября в США будет праздноваться День труда. Праздник традиционно выпадает на понедельник, и многие работники захотят поработать пятницу накануне из дома, чтобы пораньше освободиться перед длинными выходными.

Goldman Sachs
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