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На зарплатах в Goldman Sachs скажется кадровая конкуренция с другими банками

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Кадровая конкуренция с другими банками повлияет на политику оплаты труда американского Goldman Sachs Group в преддверии сезона бонусов, заявил Financial Times глава Goldman Дэвид Соломон.

"Конкуренция за лучших специалистов остается очень высокой, - сказал он. - И, следовательно, это отражается на наших оценках".

В последние 12 месяцев работники Goldman выражали недовольство пониженной оплатой труда в 2022 году, отмечает FT.

Кроме того, Соломон затронул в интервью тему Китая. По его словам, Goldman отказался от стратегии "рост любой ценой" на этом рынке и теперь действует осторожнее в связи с напряженностью в отношениях Пекина и Вашингтона.

"Подход стал более консервативным, и пожалуй, мы несколько сократили финансовые ресурсы в этой стране - просто в связи с ростом неопределенности", - пояснил CEO.

Goldman Sachs Дэвид Соломон США
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