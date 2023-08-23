Cargill испытает новый ветровой двигатель на судне для снижения выбросов СО2

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская продовольственная Cargill с партнерами начала тестировать на грузовом судне Pyxis Ocean новый ветровой двигатель, разработанный британской BAR Technologies, с целью экономии топлива и сокращения выбросов парниковых газов.

Cargill сообщила, что зафрахтовала у японской Mitsubishi Corporation первое судно, оснащенное двумя парусами WindWings высотой до 37,5 метра. Эта силовая установка, использующая силу ветра для выработки энергии, позволит сэкономить топливо на 30%. На среднем глобальном маршруте технология может сэкономить 1,5 тонны топлива в сутки при использовании одного парусного элемента.

"Крылья" произвела норвежская Yara Marine Technologies. Установка ветрового двигателя выпущена на верфи COSCO в Китае.

На данный момент Pyxis Ocean выполняет свой первый испытательный рейс в Бразилию. В ближайшее время будет проведена тщательная проверка эффективности WindWings для дальнейшего улучшения их конструкции и эксплуатации. Планируется расширить масштабы и внедрения с помощью Pyxis Ocean не только во флоте Cargill, но и во всей отрасли. BAR Technologies и Yara Marine Technologies хотят поставить сотни подобных установок в течение следующих четырех лет.

"Такие технологии, как WindWings, не могут быть совершенно без риска, и как отраслевой лидер в партнерстве с дальновидным судовладельцем Mitsubishi Corporation мы не боимся инвестировать, принимать эти риски и честно предоставлять информацию, чтобы помогать нашим партнерам по морским перевозкам перейти к более экологичному будущему", - прокомментировал президент подразделения Cargill Ocean Transportation Ян Дилеман.

"Установка демонстрирует кардинальное изменение в подходах к технологиям, которые могут обеспечить переход к энергетической безопасности для существующих судов. Проект WindWings, который финансируется Европейским Союзом как часть инициатив CHEK Horizon 2020, может помочь отрасли достичь этих целей, предлагая решение по модернизации, которое может снизить углеродный след существующих судов, что особенно важно с учетом того, что возраст 55% большегрузных судов в мире - до 9 лет", - отмечается в пресс-релизе.