Всемирный совет судоходства предложил внедрить в отрасли механизм "зеленого баланса"

Предлагается взимать плату с судов на мазуте в пользу судов на более экологичном топливе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Всемирный совет судоходства (WSC) предлагает внедрить механизм "зеленого баланса" в судоходной отрасли для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

В WSC отметили, что контейнерные перевозчики и транспортные компании уже строят и эксплуатируют суда, которые могут работать на экологически чистых видах топлива, однако поставки таких типов горючего недостаточны, а их цена - в 3-4 раза дороже традиционного топлива.

Совет предложил взимать плату за углерод с судов на мазуте (топливо с высоким уровнем выбросов загрязняющих веществ) и распределении этих средств на суда, использующие более экологичные виды топлива. Предполагается, что такой механизм "позволит сократить ценовой разрыв между ископаемым и экологически чистым топливом при минимально возможных общих затратах".

"Механизм "зеленого баланса" делает экономически рациональным и привлекательным как для судовладельцев, так и для поставщиков энергии инвестирование в топливо и технологии, обеспечивающие интенсивное сокращение выбросов парниковых газов. Существующие и поставляемые в ближайшее время двухтопливные суда смогут работать на самых чистых видах топлива, вместо того чтобы ждать годы, пока станут доступны экономически жизнеспособные виды топлива. Это позволит быстрее наращивать производство самых чистых видов топлива, обеспечивая экономию за счет масштаба", - говорится в сообщении WSC.

Отмечается, что объем собираемых денежных средств в каждом году будет определяться количеством уже используемого экологически чистого топлива, что позволит установить относительно низкую плату в начале перехода. При этом объем сокращения выбросов, необходимый для получения балансирующих ассигнований, будет определяться в соответствии с требованиями Международной морской организации (IMO) по декарбонизации отрасли.

IMO в июле утвердила новую климатическую стратегию, предполагающую достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. К 2025 году организации необходимо разработать климатические нормы, которые позволят достичь этой цели. В том числе IMO предстоит определиться с платой за выбросы парниковых газов, которая могла бы сократить ценовой разрыв между ископаемым топливом и низкоуглеродными видами топлива, не создавая при этом чрезмерных затрат для мировой экономики.