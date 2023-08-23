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Chevron профинансирует эксперименты по улавливанию CO2 на пастбищах и болотах Австрали

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская Chevron Corp. инвестирует в два пилотных проекта по снижению выбросов углерода в Западной Австралии через свои дочерние компании Chevron Australia New Energies и Chevron Australia Pty Ltd, сообщает сайт корпорации.

В рамках своей первой в Австралии климатической инициативы Chevron профинансирует западно-австралийскую Carbon Sync, которая возглавляет проект по улавливанию СО2 в пахотной почве, охватывающий до 80 тысяч гектаров сельскохозяйственных и пастбищных районов.

Кроме того, Chevron присоединилась к многолетнему исследовательскому проекту лаборатории Blue Carbon при австралийском университете Дикина по изучению потенциальных возможностей секвестрации CO2 в прибрежных водно-болотных угодьях материка.

"Благодаря вкладу Blue Carbon Lab мы рады изучить возможности голубого углерода в солончаках, мангровых зарослях и водорослях Западной Австралии", - заявил генеральный менеджер по энергетическому переходу Chevron Australia Дэвид Фэллон.

Chevron Австралия Blue Carbon Chevron Australia Дэвид Фэллон
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