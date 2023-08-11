На создание в США установок прямого улавливания СО2 из воздуха выделят до $1,2 млрд

Эти проекты будут первыми в Штатах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Департамент энергетики США объявил, что выделит гранта в размере до $1,2 млрд на разработку двух установок прямого улавливания СО2 из атмосферного воздуха (direct air capture, DAC) в Техасе и Луизиане, сообщает сайт ведомства.

Проекты, которые станут первыми в США, позволят ежегодно удалять из атмосферы более 2 млн тонн углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выбросам 445 тысяч бензиновых автомобилей.

Проекты были отобраны по финансируемой президентом Байденом программы "Региональные центры прямого улавливания воздуха". Она направлена на создание общенациональной сети крупных объектов по удалению углерода и мер по быстрому сокращению выбросов

Разработку комплекса Cypress (Луизиана) возьмут на себя компании Battelle, Climeworks и Heirloom. Работами в Техасе будет руководить 1PoinFive (дочерняя компания Occidental Petroleum) и ее партнеры: Carbon Engineering и Worley.

Вложения правительства США станут крупнейшими в истории инвестициями в удаление CO2 из воздуха, отмечается в сообщении. Каждый хаб будет удалять в 250 раз больше углекислого газа, чем самая крупная из ныне действующих установок DAC, подчеркивает департамент.

Такие меры помогут Америке достичь поставленной президентом цели по созданию к 2050 году Net Zero экономики, полагают в администрации.

Улавливаемый DAC СО2 может быть сохранен под землей или преобразован в полезные углеродные продукты.