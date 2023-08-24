"Белуга Групп" сменила название на "НоваБев Групп"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Белуга Групп", один из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, сменила название на "НоваБев Групп" (NovaBev Group). Это отражено на сайте компании, где она уже названа по-новому.

Как сообщала ранее компания, предпосылками для этого послужило несколько факторов. "С эволюцией компании существующее название перестало отражать ее суть и многоаспектность, а также соответствовать стратегии диверсификации бизнеса. Сегодня в основе деятельности находится инновационная вертикально интегрированная бизнес-модель, объединяющая в одной компании производство, дистрибуцию и ритейл, которые в связке создают синергетический эффект, усиливая друг друга", - говорилось в пресс-релизе в начале августа.

"ВинЛаб" обретает большую значимость как в группе, так и в индустрии, благодаря ему компания осваивает онлайн-пространство и становится экспертом в e-com.

"Внешняя аудитория ошибочно принимает бренд группы за бренд водки и наоборот, необходимо разделить эти формы, в частности, после продажи международных прав на марку Beluga, - поясняла компания. - Из-за названия, частично совпадающего с флагманом, группу воспринимают как водочную, однако за несколько последних лет в рамках диверсификации операций она вышла на ведущие роли среди импортеров Wine & Spirits, а в ее собственном портфолио появились бренды, занимающие топовые позиции во всех ключевых категориях алкогольных напитков".

В пресс-релизе уточнялось, что вариант нового имени состоит из двух частей. Первая - Nova (с лат. "новая звезда") отсылает к масштабности, значимости в индустрии и лидерству компании, а также ее приверженности инновационным подходам. Вторая - Be+V (от англ. beverages - "напитки") соединяет названия Beluga и "ВинЛаб", транслируя связку производства и дистрибуции брендов.

"Таким образом, чтобы разделить в восприятии общественности бренды компании и водки, а также сделать фокус на универсальности и охвате всех категорий крепких алкогольных напитков и вин, группа планирует изменить имя и фирменный стиль", - говорилось в пресс-релизе.

При этом компания подчеркивала, что организационно-правовая форма, стратегия, структура, менеджмент и управление бизнес-процессами останутся прежними. "Сохранятся банковские реквизиты и контактные данные. Для акционеров, сотрудников, партнеров и потребителей новое название не затронет обязательств", - говорилось в пресс-релизе.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. В 2022 году компания увеличила отгрузки на 6,8%, до 16,8 млн декалитров (дал). Из этого объема 13,9 млн дал пришлось на собственные бренды, показавшие рост на 5,4% к предыдущему году, и 2,9 млн дал - на партнерские (рост на 13,8%).

Выручка за 2022 год составила 97,32 млрд рублей, что на 29,9% больше, чем в 2021 году. EBITDA за год увеличилась в 1,7 раза - до 17,36 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 17,8% против 14% по итогам 2021 года. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, до 8,44 млрд рублей.

В первом полугодии этого года компания отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года этот показатель увеличился на 7%. Без учета экспортных продаж снижение отгрузок к 2022 году составляет 2,8%.

Отгрузки брендов собственного производства снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в то время как отгрузки партнерских брендов выросли на 27%.

Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "ВинЛаб".