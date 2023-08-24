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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на 10 тыс.

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс., до 230 тыс. с пересмотренных 240 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее уровня в 239 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 2,25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 236,75 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 12 августа, уменьшилось до 1,702 млн по сравнению с пересмотренными 1,711 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения на 8 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,706 млн.

США
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