Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тысяч - до 216 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень с середины февраля.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 229 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось прежде.

Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества заявок до 233 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Trading Economics прогнозировали повышение до 234 тыс., The Wall Street Journal - до 230 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 8,5 тыс. - до 229,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 августа, сократилось до 1,679 млн по сравнению с пересмотренными 1,719 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали уменьшения всего на 10 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,715 млн.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

Минфин США внес 11 россиян в список санкций, касающихся киберпреступлений

Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

В "Молдовагазе" выразили недоумение из-за итогов аудита долга перед "Газпромом"

В "Молдовагазе" выразили недоумение из-за итогов аудита долга перед "Газпромом"

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });