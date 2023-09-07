Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 13 тысяч - до 216 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень с середины февраля.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 229 тыс., а не 228 тыс., как сообщалось прежде.

Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста количества заявок до 233 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Trading Economics прогнозировали повышение до 234 тыс., The Wall Street Journal - до 230 тыс.

Тем временем среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось на 8,5 тыс. - до 229,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 августа, сократилось до 1,679 млн по сравнению с пересмотренными 1,719 млн в предшествующую неделю.

Между тем эксперты в среднем ожидали уменьшения всего на 10 тыс. с объявленного ранее уровня - до 1,715 млн.