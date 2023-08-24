Цена газа на сентябрьской сессии на Петербургской бирже выросла до рекорда

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с поставкой в сентябре составил 394,2 млн куб. м, сообщила площадка. На предыдущей месячной сессии (на август 2023) оборот повышался до 430 млн куб. м. Годом ранее на сентябрь 2022 года было реализовано почти столько же газа - 394 млн кубометров.

Цена газа на сентябрьской сессии выросла на 4% по отношению к торгам месячной давности. На данный момент цена газа, реализованного на ежемесячной сессии, находится на исторически максимальном уровне. Цена газа на бирже ориентируется на регулируемую ФАС России цену поставок "Газпрома", которая регулярно индексируется.

На этой месячной сессии биржа впервые предложила покупателям контракт с оплатой после отбора газа. Половина торгового оборота месячной сессии пришлась именно на такой способ поставки. Было заключено два контракта общим объемом 194 млн куб. м газа.

Представители биржи ранее комментировали, что объём реализации газа в летний период во многом зависит от плановых ремонтных работ на добычных промыслах. Увеличение объема торгов напрямую связано с увеличением числа участников торгов, ростом продаж газа независимыми продавцами, отмечают на СПбМТСБ.

С учетом сессий с начала июля общий объем торгов в 2023 году перевалил за 6 млрд куб. м, значительно перекрывая обороты 2022 года. Регуляторы и биржа неоднократно отмечали, что рост связан прежде всего с активностью независимых производителей газа.

В 2022 году объем торгов снизился до 5,7 млрд куб. м; максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров.