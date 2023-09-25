Объем торгов газом на СПбМТСБ на октябрь вырос до максимума за четыре месяца

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Объем торгов природным газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с поставкой в октябре составил, как сообщила площадка, 492,6 млн куб. м - это максимальный объем за четыре месяца. На предыдущей месячной сессии (на сентябрь 2023) оборот снижался до 394 млн куб. м. Годом ранее на октябрь 2022 года было реализовано 541 млн кубометров.

С августа биржа ввела в действие новый инструмент торговли газом - с поставкой "на месяц" и оплатой после завершения периода поставки газа. В ходе последних торгов была заключена одна сделка с оплатой после отбора газа, на нее пришлось 55% всего оборота торговой сессии (273 млн куб. м).

Цена газа на октябрьской сессии выросла на 4% по отношению к торгам месячной давности. На данный момент цена газа, реализованного на ежемесячной сессии, находится на исторически максимальном уровне. На суточных торгах цена в какие-то моменты поднималась выше. Стоимость газа на бирже ориентируется на регулируемую ФАС России цену поставок "Газпрома", которая регулярно индексируется.

Представители биржи ранее комментировали, что объём реализации газа в летний период во многом зависит от плановых ремонтных работ на добычных промыслах. Увеличение объема торгов напрямую связано с увеличением числа участников торгов, ростом продаж газа независимыми продавцами, отмечают на СПбМТСБ.

С учетом сессий с начала сентября общий объем торгов в 2023 году достиг 6,7 млрд куб. м, значительно перекрывая обороты 2022 года. Регуляторы и биржа неоднократно отмечали, что рост связан прежде всего с активностью независимых производителей газа.

В 2022 году объем торгов снизился до 5,7 млрд куб. м; максимальный годовой оборот был зафиксирован в 2017 году - более 20 млрд кубометров.